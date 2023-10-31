Москва, 31 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. За сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8 украинской армии. Об этом 31 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты МиГ-29, а также вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области», — сказал он.

Военный добавил, что за это время силы ПВО также перехватили крылатые ракеты Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть ракет РСЗО HIMARS украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Конашенков рассказал, что с начала октября российская армия уничтожила 31 самолёт и три вертолёта ВСУ. Военный уточнил, что в это число входят 20 истребителей МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолёта Л-39 и три вертолёта Ми-8.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 25 октября рассказал, что российские войска получили новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), что позволило им сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Он добавил, что возможности ВСУ снижаются и отмечаются большие потери украинской авиации.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 27 октября заявил ИА Регнум, что одна из причин успеха российских ЗРК в зоне спецоперации — это их взаимодействие с авиационным комплексом дальней радиолокационной разведки, самолётом А-50У. Эксперт уточнил, что чем выше будет располагаться РЛС, тем больший у неё будет обзор. По его словам, эту функцию и выполняет самолет А-50У.