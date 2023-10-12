Москва, 12 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённый силы России уничтожили на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Помимо этого, в районе Измаила Одесской области был поражён склад военной техники ВСУ. Российская авиация в то же время нанесла удары по украинским сила на донецком направлении, в том числе в районе Авдеевки. На южнодонецком направлении противник потерял до 165 военнослужащих, 2 автомобиля, а также боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу М109 Paladin и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Кроме того, он указал, что ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов в районе города Берислава Херсонской области.

Накануне российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделения иностранных наёмников в Харьковской области. Тогда же в ходе проведения специальной военной операции был поражён штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.