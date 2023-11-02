Москва, 2 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова по наведению порядка в республике после погрома, произошедшего 29 октября в аэропорту Махачкалы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Сергей Меликов

«Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своем регионе», — сказал представитель Кремля.

Ранее Меликов заявил, что лиц, совершивших преступления, привлекут к ответственности, но «гоняться за ведьмами» никто не будет. Он отметил, что те, кто стоял и наблюдал, просто держал в руке палестинский флаг, отвечать не будут.

Массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы, после того как протестующие прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, устроив погромы и поджоги. После инцидента возбудили уголовное дело. Ущерб от беспорядков оценили в 285 млн рублей. Позднее стало известно, что правоохранительные органы задержали по меньшей мере 83 человека. По данным на 1 ноября, в Дагестане арестовали 15 человек.

Глава МИД России Мария Захарова на брифинге 2 ноября заявила о «бандеровском почерке» в организации беспорядков в Махачкале. Она отметила, что целью подобных беспорядков стало запугивание мирного населения и дестабилизация политической обстановки в России.