Махачкала, 29 октября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Северному Кавказу.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее аэропорт Махачкалы закрыли на прилёт и вылет.

«Возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти», — пояснили в МВД.

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Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали. Также к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта и окружила сразу несколько воздушных судов, в которых находились пассажиры.

Ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в городе Хасавюрте в Дагестане, потребовав выгнать из неё израильтян. По информации СМИ, вечером 28 октября среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество.