Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело
МВД: в Махачкале возбудили уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту
Махачкала, 29 октября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Уголовное дело о массовых беспорядках возбудили из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Северному Кавказу.
Ранее аэропорт Махачкалы закрыли на прилёт и вылет.
«Возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти», — пояснили в МВД.
Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали. Также к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.
Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале 29 октября толпа людей прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта и окружила сразу несколько воздушных судов, в которых находились пассажиры.
Ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в городе Хасавюрте в Дагестане, потребовав выгнать из неё израильтян. По информации СМИ, вечером 28 октября среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане.
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество.