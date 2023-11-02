Москва, 2 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В организации беспорядков в аэропорту Махачкалы прослеживается «бандеровский почерк», заявила 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Муса Салгереев/ТАСС

«Обратили внимание на так называемый ставший фирменным бандеровский почерк, стремление устроить резню на межнациональной почве», — сказала дипломат на брифинге.

По её словам, целью подобных беспорядков становится запугать мирное население и дестабилизировать политическую обстановку в России.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Часть участников акции протеста прорвалась на взлётно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, устроив погромы и поджоги. После возбудили уголовное дело. Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей. Правоохранительные органы задержали по меньшей мере 83 человека. По данным на 1 ноября, в Дагестане арестовали 15 человек.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин 1 ноября заявил, что беспорядки в Махачкале спровоцировали извне. До этого, 30 октября, президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали в том числе западные спецслужбы, действующие через соцсети с территории Украины.

При этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что тех, кто совершил преступления, привлекут к ответственности, но «гоняться за ведьмами» не будут. Он подчеркнул, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут равны перед законом.