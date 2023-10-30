Махачкала, 30 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 83 человека, принимавших участие в противоправной деятельности в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северокавказскому федеральному округу (СКФО).

«На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями занимаются МВД, ФСБ и Следственное управление СК РФ по республике. В сообщении также уточнили, что полиция провела более 50 обысковых мероприятий, в ходе которых были изъяты оргтехника и телефоны, которые являются доказательственной базой в рамках расследования.

В МВД добавили, что обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранительных органов. Кроме того, в ведомстве предупредили, что любые попытки осложнить ситуацию в регионе будут пресечены.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки после приземления рейса из Тель-Авива. На территорию воздушной гавани прорвалась большая толпа мужчин.

После проникновения они устроили погромы и поджоги, после чего аэропорт был закрыт. Аэропорт возобновил работу 30 октября.

Власти республики сообщили о задержании лиц, участвовавших в беспорядках. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за событиями в аэропорту Махачкалы стояли в том числе западные спецслужбы, действовавшие через социальные сети с территории Украины.

Российский лидер также рассказал, что Россию пытаются расколоть извне. Для этого, по словам Путина, организаторы из стран Запада используют ложь, провокации, распространение агрессивных настроений с помощью психотехник.