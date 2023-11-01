Махачкала, 1 ноября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Число задержанных участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы возросло до 15 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева, слова которой 1 ноября приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Аэропорт Махачкалы

«Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения», — рассказала Мамаева.

По её словам, восьмерым виновным назначили меру пресечения в виде административного ареста сроком на 8 суток. Двоим при учёте состояния здоровья назначили по 60 часов обязательных работ.

Зарема Мамаева добавила, что задержанным вменяются обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаровоценил ущерб в аэропорту Махачкалы после произошедших 29 октября беспорядков в 285 миллионов рублей.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, главную роль в беспорядках в Махачкале сыграл киевский режим. Она отметила, что массовые беспорядки стали следствием спланированной и осуществлённой извне провокации для дестабилизации ситуации.