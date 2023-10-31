Махачкала, 31 октября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров оценил ущерб аэропорту Махачкалы после произошедших беспорядков в 285 млн рублей. Он заявил об этом вечером 31 октября, сославшись на продолжающийся подсчёт экспертов-оценщиков.

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Парламентарий отметил, что на строительство воздушной гавани потратили очень много сил и средств, чтобы развивался туризм, и дагестанцы могли зарабатывать.

«Мы пригласили экспертов, которые вычисляют, во сколько обошлись разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 млн рублей, и подсчёт еще ведётся», — написал он в Telegram-канале.

Помимо уголовной ответственности, протестующие должны возместить ущерб, добавил депутат. По словам Абакарова, их также внесут в чёрный список аэропорта.

Как сообщило ИА Регнум, 29 октября на аэропорт Махачкалы напала агрессивная толпа, разыскивающая пассажиров рейса из Тель-Авива. Протестующие окружили самолёты на взлётно-посадочной полосе, аэропорт вынужденно временно закрыли. Участники инцидента устроили погром и поджоги, в том числе с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила 30 октября, что главную роль в беспорядках в Махачкале сыграли киевские власти. Она отметила, что случившееся стало результатом провокации извне, направленной на подрыв этнического и конфессионального единства.

В беседе с ИА Регнум политолог Армен Гаспарян заявил, что главный расчёт тех, кто стоял за ситуацией в Дагестане, был в создании негативного фона и представлении России как страны, в которой происходят еврейские погромы. Гаспарян считает, что случившееся в Махачкале заставляет задуматься не только о наказании участников беспорядков, но и об информационной составляющей на территории Северного Кавказа.

Как стало известно 31 октября, суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту. Их обвинили в мелком хулиганстве с сопротивлением полиции. Одного из хулиганов приговорили к десяти суткам административного ареста, остальных — к шести. Перед этим северокавказский главк МВД задержал 83 человек, принявших участие в беспорядках. В ходе расследования полицейские провели 50 обысков, изъяли телефоны и технику.