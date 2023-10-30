Москва, 30 октября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Беспорядки в аэропорту Махачкалы спровоцировали в том числе западные спецслужбы, которые действовали через соцсети с территории Украины, заявил президент России Владимир Путин 30 октября на совещании, посвященном событиям в столице Дагестана.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

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«События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб», — сказал он.

Путин подчеркнул, что российским спецслужбам и правоохранительным органам необходимо твёрдо действовать, чтобы защитить Конституцию государства. Он также поручил главам регионов и силовикам принимать своевременные меры по защите межнационального и межрелигиозного согласия.

Президент также заявил о попытках расколоть Россию извне. Он отметил, что для этого используют ложь, провокации, распространение агрессивных настроений с помощью психотехник.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября аэропорт Махачкалы подвергся нападению толпы, когда там приземлился самолёт из Тель-Авива. Десятки мужчин устроили беспорядки, аэропорт пришлось временно закрыть. Силовики вскоре взяли ситуацию под контроль и сообщили о задержании участников беспорядков. По последним данным МВД, задержаны 83 человека.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что враги России, провоцируя беспорядки, пытаются добиться дестабилизации в регионе. Он также сообщил, что среди интернет-площадок, призывающих к митингу, был Telegram-канал, который администрируют с украинской территории. В настоящее время администрация мессенджера заблокировала канал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что события в аэропорту спровоцировали внешние спецслужбы, которые в том числе использовали информационные ресурсы. Основатель Telegram Павел Дуров 30 октября сообщил, что будет блокировать каналы, в которых призывают к насилию.