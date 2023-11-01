Берлин, 1 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Союзники Украины из стран Запада впустую оказывают Киеву финансовую и военную помощь, так как Вооружённые силы России в любой момент могут сокрушить украинскую армию. Такое мнение 1 ноября высказал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия может в любой момент сокрушить Украину. Однако они (Вашингтон и Брюссель. — Прим. ред.) превратили страну в чёрную дыру для западных денег, оружия и боеприпасов, сделав из США, ЕС и НАТО посмешище», — написал он.

Бизнесмен напомнил, что с начала военных действий на Украине западные государства уже перечислили Киеву колоссальную сумму денег и намерены продолжать это делать в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября бюджетное управление Белого дома заявило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если его примет палата представителей Конгресса в существующем сейчас виде, без упоминания Украины. В американской администрации выступили с утверждением, что прекращение помощи Киеву обернётся «ужасным сигналом России и всему остальному миру» по поводу решительности Вашингтона.

Ранее в этот же день глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что большая часть выделенных американскими властями Киеву средств была потрачена самими США. Он добавил, что при этом политики из ЕС посещают США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости продолжения финансирования конфликта на Украине.

Директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит 24 октября заявил, что США тратят на Украину гораздо больше средств, чем требуется для её военного обеспечения. По его данным, общий объём одобренной Конгрессом финансовой помощи Киеву сравним с ВВП Украины до пандемии коронавируса. В общей сложности Вашингтон предоставил Киеву 130 млрд долларов, что соответствует размеру ВВП Украины в 2018 году.

Президент США Джо Байден 19 октябре во время телеобращения к жителям страны заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, является «разумной инвестицией», которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского лидера, заявила, что США обманывают весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию.