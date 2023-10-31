Вильнюс, 31 октября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Большая часть средств, которые Соединённые Штаты выделили Украине, они же сами и потратили. Об этом 31 октября сообщило издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая часть денег, которые были потрачены на Украину, были на самом деле потрачены в США», — говорится в статье.

При этом европейские политики посещают США, чтобы убедить в необходимости продолжения финансирования украинского конфликта, добавил Ландсбергис.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению американского лидера Джо Байдена, помощь Вашингтона Украине и Израилю является «разумной инвестицией» с дивидендами для будущих поколений. Это заявление вызвало негативную реакцию в соцсетях, пользователи которых начали возмущаться финансированием бессмысленных войн вместо поддержки американского народа. Самые эмоциональные пользователи называли Байдена расистом, военным преступником и худшим президентом в истории страны. На следующий день он обратился к Конгрессу с просьбой о выделении из бюджета порядка $100 млрд, из которых на поддержку Киева планируется направить $61,3 млрд, а на помощь Тель-Авиву — $14,3 млрд.

Позднее директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит заявил, что США тратят на Украину гораздо больше средств, чем требуется для военного обеспечения, так как даже пенсионная система финансируется Белым домом. По его словам, Конгресс много раз обращался к администрации президента с просьбой определить стратегию для Украины, но в ответ получал упорные отказы. После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сложившаяся в США неопределённая ситуация с финансированием вызвала большую обеспокоенность в Киеве.