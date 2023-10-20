Москва, 20 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Вашингтон обманывает весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментирую слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощи Украине «разумной инвестицией».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»… Раньше они называли это «борьбой за свободу и демократию». Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что различные вооружённые конфликты всегда представляли для Соединённых Штатов Америки «разумную инвестицию», так как они происходили не на американской территории и не застрагивали напрямую американских граждан.

«Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября президент США Джо Байден в ходе телеобращения к нации назвал помощь, которую Вашингтон оказывает Украине и Израилю, «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям. Также американский лидер пообещал в пятницу направить в конгресс экстренный бюджетный запрос на «финансирование нужд национальной безопасности».