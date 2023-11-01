Вашингтон, 1 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если его примет палата представителей Конгресса в существующем сейчас виде, без упоминания Украины. Об этом говорится в опубликованном 31 октября заявлении бюджетного управления Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум

Уточняется, что, невзирая на «двухпартийное согласие» и соответствующий запрос Белого дома, в этом законопроекте нет пунктов о выделении какой-либо помощи Украине.

В заявлении добавляется, что прекращение поддержки Киева обернётся «ужасным сигналом России и всему остальному миру» по поводу решительности американских властей, а представившие Конгрессу документ республиканцы «политизируют поддержку» Вашингтона и показывают расхождения в подходе к американским союзникам.

В управлении назвали законопроект плохим для Израиля, Ближнего Востока и национальной безопасности США и добавили, что Белый дом будет продолжать взаимодействовать с обеими партиями в двух палатах Конгресса для достижения соглашения «по запросу на дополнительное финансирование».

«Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Байден запросил у Конгресса бюджет на помощь Украине и Израилю. Президент США посчитал необходимым потратить на поддержку Киева дополнительный 61 миллиард долларов и ещё 14,3 миллиарда долларов — на помощь Израилю.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 26 октября заявил, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов. В этот пакет военной помощи вошли средства ПВО, артиллерия и различные боеприпасы.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 31 октября заявил, что у США осталось чуть более 5,4 миллиарда долларов из общей суммы, которую Конгресс одобрил на военную помощь Киеву.