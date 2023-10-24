Вашингтон, 24 октября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. США тратят на Украину гораздо больше средств, чем требуется для её военного обеспечения. При этом даже пенсионная система финансируется Белым домом. Об этом заявил директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит в статье для American Conservative.

ТАСС/ EPA/SERGEY DOLZHENKO

По словам эксперта, Конгресс США неоднократно просил администрацию президента определиться с политической стратегией для Украины. Но в Белом доме упорно отказывались и просто продолжали тратить огромные суммы американских налогоплательщиков, по-видимому, бессрочно.

«Значительная часть помощи даже не направлена на помощь украинской армии. Например, мы финансируем украинскую пенсионную систему. Даже если допустить предположение, что мы должны финансировать самооборону Украины, далеко не ясно, какое значение в этом имеет национальная пенсионная система», — отмечает Ландрит.

По подсчётам аналитика, общий объём финансовой помощи, которую одобрил Конгресс, сравним с ВВП Украины до пандемии коронавируса. Всего конгрессмены предоставили Киеву 130 млрд долларов, что соответствует размеру ВВП Украины в 2018 году.

«Мы даже не можем знать, куда эти деньги идут», — заключил глава аналитического центра.

Как сообщало ИА Регнум, продолжение оказания Украине военной помощи западными союзниками приводит лишь к новым смертям, заявил профессор университета Миссисипи (США) Джозеф Аткинс.

Мир, который ведут за собой Соединённые Штаты Америки, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть. Об этом 20 октября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

19 октября президент США Джо Байден в ходе телеобращения к нации заявил, что помощь, которую Вашингтон оказывает Украине, является «разумной инвестицией», которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова американского политика, заявила, что США обманывают весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию.