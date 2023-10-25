Москва, 25 октября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Текущая обстановка в зоне проведения специальной военной операции указывает на то, что у ВСУ остаётся всё меньше возможностей. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября в ходе поездки в зону СВО.

Виктор Антонюк/РИА Новости Подбитый танк ВСУ

«Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей», — сказал глава Минобороны во время общения с военнослужащими группировки «Восток».

Шойгу подчеркнул, что сокращение возможностей противника — заслуга российских бойцов, результат их боевой работы. За это они удостоены высоких государственных наград.

Военнослужащие доложили министру, что знают все «подступы, ходы и выходы» врага и бьют его без пощады. Украинские бойцы пребывают «в панике», добавили они.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 25 октября побывал на передовом пункте управления группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении и проверил её готовность к зиме. Глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими бойцами боевых задач.