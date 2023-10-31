Москва, 31 октября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. «Сбербанк» повысил ставки по рублёвым вкладам до 14 процентов годовых, говорится в пресс-релизе, опубликованном 31 октября на сайте кредитной организации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%», — заявил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков.

Он добавил, что выгоднее всего открывать вклад на шесть месяцев.

«Сбер» повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Управляй+». Ранее максимальная доходность составляла 12% годовых.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк повысил 27 октября ключевую ставку с 13 до 15% годовых. В Банке России добавили, что инфляционное давление значительно усилилось, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

По мнению экономиста Петра Щербаченко, повышение ключевой ставки Банка России может замедлить темпы роста инфляции.

На внеочередном заседании 15 августа Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. После этого, 17 августа, «Сбер», ВТБ и «Альфа-банк» повысили ставки по рублёвым вкладам.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко отметила, что в условиях роста курса доллара и евро у Центробанка не осталось другого варианта, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку.