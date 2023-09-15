Москва, 15 сентября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банка России может замедлить темпы роста инфляции в РФ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 сентября заявил Пётр Щербаченко, доцент финансового университета при правительстве РФ.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 13%.

Как полагает Щербаченко, в результате таких шагов регулятора в России закономерно подорожают займы (ипотека и автокредит), но зато более доходными станут депозиты.

«Люди начинают меньше покупать и больше сберегать, — спрогнозировал Щербаченко. — Дорогие кредиты заставляют бизнес поднимать цены на продукты и услуги. Укрепляется национальная валюта — к октябрю курс рубля будет 87-93 за доллар».

Кроме того, он считает, что рост ставки будет способствовать замедлению инфляции, которая с нынешних 10% может уйти к 7-8% к декабрю 2023 года.

Однако немаловажное значение имеет не только процент, на который повысилась ставка ЦБ, но и то, сколько времени будет сохранятся этот показатель. Об этом призвал не забывать Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Он полагает, что, судя по риторике ЦБ, скорого снижения ждать не приходится.

«Высокая ключевая ставка на долгосрочном отрезке лишь кратковременно снизит инфляцию и девальвационный импульс национальной валюты, но будет убивать российское производство, — уверен Ковригин. — Дорогие кредиты для бизнеса — это проблема для долгосрочных инвестиций и технического переоснащения предприятий, капитальных вложений».

Экономист убеждён, что даже сильное повышение ставки не останавливает девальвацию рубля. Именно поэтому Ковригин считает, что нельзя поддержать решение ЦБ РФ, принятое его советом директоров 15 сентября.

Кроме того, он считает, что повышение ставки не слишком ощутимо скажется на темпах роста инфляции, так как в России её причины связаны с высокими издержками производителей и дорогими энергоносителями.

«Бороться с такой инфляцией ужесточением ДКП неэффективно. Как бы не получился обратный эффект — за счёт охлаждения спроса и деловой активности у производителей возникнет ещё больше проблем», — подытожил Ковригин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 13% годовых, поскольку инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Регулятор уверен: необходимо ужесточить денежно-кредитные условия, чтобы инфляция не ушла далеко вверх от той цели, которую ей наметил ЦБ — 4% к 2024 году.

При этом прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ РФ повысил до 6-7% с прежних 5-6,5%.

Любопытно, что курс рубля не заметил всех этих манипуляций ЦБ с ключевой ставкой. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.