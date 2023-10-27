Москва, 27 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Центральный банк РФ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Об этом 27 октября говорится в заявлении регулятора.

Иван Шилов ИА Регнум

«Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 15,00% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

В регуляторе добавили, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются темпы роста кредитования.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году», — подчеркнули в ЦБ, отметив, что такие цели предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Банк России повышал ключевую ставку уже трижды — на плановых заседаниях в июле и сентябре и внепланово в августе. В конце сентября 2023 года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что если бы регулятор не повысил ставку, то курс рубля в настоящее время был бы куда более слабым.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица 26 октября в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что российская экономика нуждается в том, чтобы ключевая ставка ЦБ РФ была на уровне 10–11% при условии, что будет обеспечена устойчивость курс рубля. При этом он предположил, что ЦБ повысит её до 14%.

По мнению экономиста Петра Щербаченко, повышение ключевой ставки Банка России может замедлить темпы роста инфляции. Закономерно подорожают займы (ипотека и автокредит), но зато более доходными станут депозиты.