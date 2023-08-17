Москва, 17 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам, максимальная доходность по ним теперь составляет 12%, сообщили 17 августа в пресс-службе банка.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублёвым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых», — сказано в сообщении.

Новая максимальная ставка доступна тем клиентам, которые открывают вклады из линейки «Лучший %» сроком на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счет перевода своих средств с валютных вкладов, отметили в Сбербанке.

После решения ЦБ о повышении ключевой ставки об аналогичном повышении ставок по вкладам заявили и представители ряда других банков, в частности ВТБ и «Альфа-банка».

16 августа в ВТБ сообщили, что с 17 августа будет повышена ставка по рублёвым вкладам, а с 22 августа — и по накопительным счетам. По накопительному счёту «Копилка» повышенная ставка увеличена до 10% годовых, по накопительному счёту «Сейф» — до 12% годовых. Повышенную ставку могут получить клиенты, у которых ранее не было накопительных счетов в банке.

В «Альфа-банке» новые ставки также действуют с 17 августа. Ставка по максимальному «Альфа-Вкладу» сроком на три года составит 12% годовых, сроком на три или шесть месяцев — 11% годовых. Эти условия будут действовать как для текущих, так и для новых клиентов банка.

ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% на внеочередном заседании 15 августа. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

После повышения ключевой ставки рубль укрепится, курс будет колебаться в диапазоне от 92 до 97 рублей за доллар, отметил 15 августа в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Игорь Сафронов, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ. После объявления о решении ЦБ курс опустился ниже отметки в 100 рублей за доллар.

В условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку, граждан ждёт рост ставок по кредитам и некоторый рост ставок по депозитам, отмечала 15 августа в беседе с корреспондентом ИА Регнум Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.