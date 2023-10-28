Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля приведена в высокий уровень боеготовности вдоль северной границы страны, заявил 28 октября начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, слова которого приводятся в Telegram-канале армии.

Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

«Мы приведены в очень высокий уровень готовности вдоль северной границы», — сказал он, добавив, что дорога на пути к поставленным целям будет длинной.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным израильского военного ведомства, 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии. Уточняется, что ночью истребитель израильской армии нанёс удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал Тель-Авив «сохранять максимальную сдержанность» по отношению к объектам на территории Ливана и указал на угрозу эскалации противостояния с «Хезболлой».

Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию. Резолюция включает 14 пунктов: призыв к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленное обеспечение сектора Газа предметами первой необходимости, освобождение всех гражданских лиц, призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава и другие.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в Газе.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не исключил, что конфликт может перерасти в войну на два фронта — конфликт с ХАМАС в Палестине и с «Хезболлой» на севере, на территории южного Ливана. Если же, по предположению политолога, вспыхнет и Западный берег Иордана, то в конфликт будут втянуты все окружающие страны. Многие арабские страны вмешаются на военном или хотя бы дипломатическом уровне.