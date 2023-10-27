Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в Газе. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к «прекращению огня», Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС», — заявила Коэн.

Дипломат уточнила, что ЦАХАЛ будет действовать точно так же, как «мир действовал против нацистов и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран, ещё 45 воздержались.

ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

В Белом доме пытаются убедить Израиль не проводить полномасштабную наземную операцию в Газе. Вместо этого израильтянам предлагают сосредоточиться на более «точечных» ударах авиации и спецназа.

В Вашингтоне при этом нет большой уверенности в отказе ЦАХАЛ от полномасштабного наземного вторжения. Израильская операция может подорвать усилия по освобождению заложников, что приведёт к множественным жертвам среди мирных палестинцев и солдат армии Израиля.