Вашингтон, 28 октября, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию. Об этом сообщается на сайте ООН.

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За резолюцию проголосовали 120 представителей стран, в том числе Россия, Катар, КНР, Турция, ОАЭ, Испания, Норвегия, Словения, Португалия и другие.

14 стран не одобрили документ и выступили против, в их числе США, Израиль, Австрия, Венгрия, Хорватия, Чехия.

Воздержались и промолчали 45 стран, такие как Канада, Германия, Грузия, Греция, Финляндия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина.

Канада ранее предложила поправку о включении в текст проекта резолюции пункта с «осуждением террористической атаки» движения ХАМАС. ГА ООН отклонила поправку. За предложенную Канадой поправку проголосовали 88 стран. 55, включая Россию, высказались против, 23 воздержались.

Для принятия резолюции было необходимо большинство в две трети голосов от общего числа голосовавших, воздержавшиеся в этом подсчёте не учитываются.

Резолюция включает 14 пунктов: призыв к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдение всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленное обеспечение сектора Газа предметами первой необходимости, освобождение всех гражданских лиц, призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава и другие.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности всемирной организации не смог предотвратить дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в Газе.

Израильские ВВС нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа.

Подполковник Армии обороны Израиля Питер Лернер сказал, что расширение военных действий ЦАХАЛ не является официальным началом наземной операции в секторе Газа.