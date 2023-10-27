Рамалла , 28 октября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

وكالة الرأي Эмблема ХАМАС

«Мы <…> приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию, которое приведёт к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа», — отметили в ХАМАС.

Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.

Резолюцию ГА ООН по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке не поддержали США, Израиль, Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Поддержали принятие документа 120 стран, в том числе Россия, 45 государств воздержались.