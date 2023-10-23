Москва, 23 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Пентагон не хочет ввязываться в большую сухопутную войну на Ближнем Востоке и поэтому открыто предупреждает некоторые восточные страны, которые могут подключиться к конфликту, а особенно Иран. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответными мерами странам, которые хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке и воспользоваться этой «неблагоприятной ситуацией». Он указал, что в этом случае США «без колебаний примут соответствующие меры». Глава Пентагона также упомянул недавние атаки на американские военные базы в Ираке и Сирии.

По мнению политолога Безпалько, предупреждение Остина было адресовано к конкретным странам, но сделано с определённым умыслом.

«Это адресовано ряду восточных стран, которые готовы выступить против Израиля в случае начала наземной операции. Прежде всего, это Иран, возможно, ещё Египет, может, кто-то из стран Персидского залива. Но это предупреждение, скорее, говорит о нежелании Пентагона ввязываться в большую сухопутную войну на Ближнем Востоке. Она сейчас некстати для США», — отметил Безпалько.

По его словам, ни министерство обороны США, ни американский президент Джо Байден сейчас не заинтересованы в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Самому Байдену сейчас очень неудобно, потому что он не может разорваться между Украиной и Израилем. И хоть кто-то может думать, что денег удастся напечатать сколько угодно, в реальности это не так работает, то есть придётся запросить у Конгресса в долг. И Байдену новые гробы с погибшими американскими военными сейчас совсем не нужны», — поделился политолог.

И поэтому, по мнению эксперта, пока заявление главы Пентагона надо рассматривать как желание купировать конфликт, и Штаты сейчас не готовы идти дальше угроз. При этом Безпалько не исключил, что конфликт может перерасти в войну на два фронта — конфликт с ХАМАС в Палестине и с «Хезболлой» на севере, на территории южного Ливана. Если же, по предположению политолога, вспыхнет и западный берег Иордана, то в конфликт будут втянуты все окружающие страны. Многие арабские страны вмешаются на военном или хотя бы дипломатическом уровне.

Подобной точки зрения придерживается и эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Он выразил уверенность, что глава Пентагона адресовал своё предупреждение в первую очередь Ирану.

«США и Израиль уже давно не довольны тем, что происходит в Иране, его антиизраильской политикой. Поэтому в случае чего сперва будет атакован Иран, как наиболее опасный близкий к границам Израиля противник. Тем более что Иран обладает самой мощной армией на Ближнем Востоке, он может произвести своё ядерное оружие», — отметил Глазунов.

По его мнению, если США или Израиль решатся атаковать Иран, то последует неминуемая эскалация. В конфликт будут втянуты многие арабские страны, а также Штаты, и, возможно, Россия.

«Но, с другой стороны, не думаю, что США перейдут к реальным ударам по Ирану, это останется лишь в русле угроз, потому что Вашингтон уже изрядно сил и средств потратил на Украину. У них сейчас нет возможности, как с Ираком, — взять и атаковать. К тому же впереди выборы, и они не предполагают активные самостоятельные нападения США на ближневосточные страны», — указал военный эксперт.

Ранее интернет-портал Axios написал о том, что власти США изучают возможность военного ответа в случае, если ливанская шиитская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля.

21 октября Ллойд Остин объявил, что Вооружённые силы США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Кроме того, они планируют направить регион дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot.