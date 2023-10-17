Вашингтон, 17 октября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Американские власти рассматривают возможность применения военной силы в качестве ответа, если ливанская группировка «Хезболла» присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля, сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их информации, такой сценарий обсуждался в последние дни на нескольких встречах должностных лиц высокого ранга, которые проходили в Белом доме. Они условились на том, что решение о применении силы будет принято в зависимости от масштабов атаки «Хезболлы» и возможностей Израиля по ответу.

Источники отметили, что США якобы пытаются не допустить вмешательства ливанской группировки в конфликт, однако всё же готовятся к её атаке на Израиль.

Ранее американский президент Джо Байден провёл телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и выразил ему свою обеспокоенность в связи с ростом напряженности на границе Ливана и Израиля. Глава Белого дома призвал Израиль «сохранять максимальную сдержанность» по отношению к объектам на территории Ливана и указал на угрозу эскалации противостояния с «Хезболлой».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября израильские войска ударили по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. В Израиле заявили, что речь идёт об ответе на якобы обстрел израильской территории с ливанской стороны.

На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации четырёх боевиков, которые намеревались проникнуть в страну с территории Ливана. По утверждениям израильских военных, и они также попытались заложить взрывное устройство в момент пересечения границы.

17 октября ливанское агентство Al Wataniya распространило информацию о том, что израильские военные вновь использовали боеприпасы с белым фосфором в ходе обстрела приграничных районов на юге Ливана. Ливанская сторона также обвинила Израиль в том, что удары наносились преимущественно по населённым пунктам.

После этого израильские вооружённые силы сообщили об обстреле города Метула (Израиль) противотанковыми ракетами с территории Ливана. В результате случившегося были ранены двое израильских военных и одно гражданское лицо.