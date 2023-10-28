Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Армия Израиля ночью нанесла удар по военной структуре ливанского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба военного ведомства Израиля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, 27 октября «Хезболла» пыталась запустить ракеты в сторону израильской территории, ракеты упали в Сирии.

Уточняется, что ночью истребитель израильской армии нанёс удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что Пентагон не хочет ввязываться в большую сухопутную войну на Ближнем Востоке и поэтому открыто предупреждает некоторые восточные страны, которые могут подключиться к конфликту, а особенно Иран. Пока Штаты не готовы идти дальше угроз.

При этом эксперт не исключил, что конфликт может перерасти в войну на два фронта — конфликт с ХАМАС в Палестине и с «Хезболлой» на севере, на территории южного Ливана. Если же, по предположению политолога, вспыхнет и Западный берег Иордана, то в конфликт будут втянуты все окружающие страны. Многие арабские страны вмешаются на военном или хотя бы дипломатическом уровне.