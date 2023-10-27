Москва, 27 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, в том числе и диалог с Израилем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM

Он отметил, что по линии МИД были сообщения относительно визита делегации ХАМАС в Москву.

«Мы считаем необходимым продолжать поддержку контактов со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать наш диалог с Израилем», — сообщил он в ответ на вопрос относительно реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву.

Песков отметил, что терроризм в любых его проявлениях оправдывать ничем нельзя, это абсолютно соответствует последовательной позиции России, которая неоднократно высказывалась президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля заявил, что в секторе Газа сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира.

26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС.

Российский лидер на встрече с главами религиозных конфессий России заявил о попытках некоторых сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и втянуть в него другие страны. Путин назвал происходящее гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить резолюцию ООН о создании суверенного палестинского государства.

Пресс-служба израильского МИД сообщила, что Израиль решительно осуждает визит в Москву представителей палестинской радикальной организации ХАМАС и требует от российских властей немедленно выслать их из страны.