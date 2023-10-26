Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Израиль решительно осуждает визит в Москву представителей палестинской радикальной организации ХАМАС и требует от российских властей немедленно выслать их из страны, сообщила 26 октября пресс-служба израильского МИД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который даёт попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС», — заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве, передаёт ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.

Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер на встрече с главами религиозных конфессий России заявил о попытках некоторых сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и втянуть в него другие страны. Путин назвал происходящее гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить резолюцию ООН о создании суверенного палестинского государства.

Не исключено, что Москва сама пригласила представителей движения ХАМАС приехать в Россию — именно для того, чтобы попробовать договориться об освобождении заложников, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Россия ранее заявляла о готовности выступить посредником в этом конфликте, напомнил эксперт. В настоящее время качественно повлиять на ситуацию вокруг сектора Газа у России, скорее всего, не получится — ввиду того, что Израиль заручился поддержкой США и ЕС и занял жёсткую позицию, — но Москва может внести свою лепту в процесс урегулирования, сказал Зелтынь.