Захарова сообщила о визите представителей ХАМАС в Москву
Захарова: представители ХАМАС находятся с визитом в Москве
Москва, 26 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве, заявила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения (ХАМАС) находятся с визитом в Москве», — сказала она на брифинге.
Что касается контактов, то МИД дополнительно проинформирует СМИ, добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, 25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Он назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.