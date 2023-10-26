Москва, 26 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве, заявила 26 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Софья Сандурская/ТАСС

«Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения (ХАМАС) находятся с визитом в Москве», — сказала она на брифинге.

Что касается контактов, то МИД дополнительно проинформирует СМИ, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Он назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.