Москва, 26 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. На встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве обсуждались вопросы освобождения заложников и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили 26 октября в МИД РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«В Москве находится член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», — цитирует ТАСС заявление министерства.

Ранее 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН 25 октября осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и, кроме того, освободить всех заложников. Российский проект резолюции был заблокирован представителем США.

Также 25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал немедленно остановить кровопролитие, а также выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.