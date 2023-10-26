Москва, 26 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС, которые 26 октября находятся с визитом в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет. Контакты по линии МИД», — цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря главы государства на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН 25 октября осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг региона и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и освободить всех заложников. Российский проект резолюции был заблокирован представителем США.

В тот же день на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил о попытках некоторых сил спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и втянуть в него другие страны. Путин назвал происходящее гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить резолюцию ООН о создании суверенного палестинского государства.

Не исключено, что Москва сама пригласила представителей движения ХАМАС приехать в Россию — именно для того, чтобы попробовать договориться об освобождении заложников, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Россия ранее заявляла о готовности выступить посредником в этом конфликте, напомнил эксперт. В настоящее время качественно повлиять на ситуацию вокруг сектора Газа у России, скорее всего, не получится — ввиду того, что Израиль заручился поддержкой США и ЕС и занял жёсткую позицию, — но Москва может внести свою лепту в процесс урегулирования, сказал Зелтынь.