Москва, 26 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Европейский союз довёл себя до такого состояния, когда даже небольшие инциденты, касающиеся его энергетической безопасности, вызывают в ЕС бурю эмоций и нездоровый хайп. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 октября заявил генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

IMAGO/Eero Vabamаgi/Global Look Press

Ранее профессор кафедры энергетики Лаппеэнрантского технологического университета Эсу Ваккилайнен заявил, что ремонт газопровода Balticconnector обойдётся в 10 млн евро, причём восстановительные работы может затруднить приход зимы.

Как отметил Симонов, вокруг этого газопровода раздувается хайп, совершенно не адекватный той важности, которую данная магистраль представляла для энергетической безопасности Европейского союза. В действительности эта труба не так значима и важна, как пытаются показать некоторые европейские эксперты.

«Можно сказать, что этот инцидент стал кривым зеркалом, в которое смотрится Европейский союз, доведший себя до такого состояния, когда смешная труба с символическими объёмами прокачки вдруг становится объектом, вокруг которого устраивают спектакль о том, как всё тяжело и страшно, — заявил Симонов. — Это очень печальная и грустная картина, которую мы также наблюдали и во время забастовки на австралийском заводе [Chevron] и во время прекращения добычи на израильском месторождении [Tamar]».

Симонов также подчеркнул, что хотя в истории с Balticconnector слишком много антироссийского хайпа, финнам хватило смелости признать, что они не нашли никакого российского следа. Впрочем, после этого они бросились искать китайский след.

«Всё это отражает общий тупик европейской энергетической политики, которая довела себя до того, что ЧП на трубе из Финляндии в Эстонию вызывает бурю эмоций. Разве Финляндия — газодобывающая страна? Или эта труба влияет на входящий объём газа в Европейский союз? Просто смех. Эта труба просто обеспечивает региональный переток», — сказал Симонов.

Он не исключил, что теперь европейцы попытаются выкатить Китаю счёт за ремонт этого газопровода, но есть большие сомнения в том, что КНР заплатит. У Китая нет никакого желания признавать вину, и он будет дожидаться внятных аргументов, которых пока нет. Да и вообще ситуация выглядит так, будто ищут не тех, кто виноват, а тех, кого можно таковыми назначить.

IMAGO/Хейкки Сауккомаа/ТАСС Китайское судно Newnew Polar Вear, курсировавшее возле газопровода Balticconnector, якорь которого якобы повредил газопровод

Что касается ремонта этой трубы, то, как пояснил Симонов, в истории газотранспортной индустрии уже были случаи, когда суда повреждали такие объекты якорями, и специалисты накопили большой опыт восстановления подобных магистралей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что эксперт-энергетик Александр Фролов усомнился в том, что газопровод Balticconnector могло повредить якорем китайское судно. Он обратил внимание, что якорь почему-то нашли далеко не сразу. Кроме того, объекты такого рода указывают на соответствующих картах, дабы капитаны кораблей могли знать, какие инфраструктурные сооружения расположены на морском дне, чтобы случайно не повредить их.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в адрес России не высказывалось никаких обвинений в повреждении трубопровода, хотя звучали лишь русофобские рассуждения о том, «что будет», если в инциденте виновна Россия.

Строительство Balticconnector началось в конце мая 2019 года, а в конце июня уже завершилось, и 11 декабря трубопровод был открыт. Его коммерческая деятельность стартовала с января 2020 года, и только за первый месяц работы он обеспечил более трети потребностей Финляндии в газе. Газопровод представляет собой двунаправленный морской трубопровод между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии длиной 77 км.

Начальная мощность газопровода составляла 0,9 млрд кубометров в год, но в дальнейшем выросла до 2,6 млрд кубометров. Стоимость трубопровода — 300 миллионов евро, из которых 206 миллионов было профинансировано Европейской комиссией.

ИА Регнум Маршрут трубопровода Balticconnector

Инцидент, который привёл к остановке работы этого объекта, произошёл 8 октября 2023 года, когда специалисты, обслуживающие Balticconnector, обнаружили падение давления в трубе. Позже была зафиксирована и утечка газа. При этом сейсмологические станции Эстонии и Финляндии признались, что не фиксировали никаких взрывов в Финском заливе. Если же взрыв и был, то его мощность была ниже порога обнаружения.

Комментируя случившееся, глава Евросовета Шарль Мишель призвал провести тщательное расследование. Он заверил, что ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Готовность помочь Финляндии и Эстонии в проведении расследования выразила Великобритания, премьер-министр которой в высокопарных выражениях напомнил о союзническом долге Лондона и его приверженности безопасности в Балтийском море. В похожем духе высказался и германский МИД, потребовавший «основательного расследования».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя случившееся, и вовсе пообещал, что если будет доказан факт намеренной атаки на критическую инфраструктуру Североатлантического альянса, то на это будет дан «единый ответ». Правда, чуть позже он признался, что НАТО не располагает информацией о том, что произошло с газопроводом, а потому и делать выводы преждевременно.

Тем временем национальное бюро расследований Финляндии начало уголовное расследование по факту возможного саботажа на газопроводе Balticconnector, причём финские следователи довольно быстро пришли к выводу, что газопровод повредило не взрывом, а воздействием «некой механической силы».

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что результаты предварительного расследования повреждения трубопровода Balticconnector вызывают беспокойство, а министр иностранных дел Эстонии пошел ещё дальше и сказал, что так как газопровод был поврежден извне, то такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. В свою очередь, Североатлантический альянс решил увеличить интенсивность патрулирования Балтийского моря с применением военных кораблей и самолётов, а также беспилотников.

Однако финские следователи, какое-то время изучавшие версию о том, что трубопровод пострадал из-за действий российского атомного контейнеровоза Sevmorput, вскоре признались, что это судно больше не является объектом расследования ЧП. Основной версией инцидента стал спуск якоря с китайского судна Newnew Polar Bear, тем более что в районе аварии нашли якорь с обломанной «лапой».

IMAGO/Хейкки Сауккомаа/ТАСС Фото найденного якоря

Президент России Владимир Путин назвал собачьей чушью сообщения о том, что к аварии может быть причастна РФ. В Пекине же заверили, что китайское судно Newnew Polar Вear курсировало в районе газопровода Balticconnector без отклонений от штатной ситуации, и выразили надежду на объективное расследование случившегося.

Любопытно, что, несмотря на продолжающееся расследование, а также полное отсутствие фактов, указывающих на то, что Balticconnector вышел из строя из-за действий России, президент Латвии заявил, что Балтийское море могут закрыть для всех российских судов. По его мнению, если какая-то страна и виновата в произошедшем, то это Россия. В Кремле такие инсинуации назвали русофобскими рефлексами.

В Госдуме заявили, что если Латвия захочет выполнить свои угрозы, то ей придётся объявить войну России, а в МИД РФ отметили, что закрытие Латвией доступа к Балтийскому морю для российских судов будет грубейшим нарушением международного права, и призвали больше усилий прикладывать к тому, чтобы установить виновных в диверсии на «Северных потоках».