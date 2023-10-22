Москва, 22 октября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но «только на словах или на бумаге», заявил журналистам депутат Госдумы Олег Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

Так он оценил предупреждение латвийского президента Эдгарса Ринкевичса о том, что указанные воды могут быть закрыты для всех судов из РФ, если расследование выявит причастность России к повреждению газопровода Balticconnector.

«Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге», — сказал Нилов в беседе с «РИА Новости».

По словам депутата, для «реализации этой бредовой идеи» Латвии потребуется ещё объявить войну России.

«Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector, который проложен по Балтийскому морю из финского Инкоо в эстонский Палдиски, упало давление. 9 октября компания-оператор из Финляндии Gasgrid Finland, курирующая работу этого объекта, объявила, что трубопровод временно перекрыт из-за возможной утечки, а на восстановление его работы может понадобиться несколько месяцев.

После этого финские пограничники обнаружили в своих территориальных водах пробоину на трубе с местом утечки на Balticconnector. Власти Финляндии не исключили, что речь может идти о внешнем воздействии.

11 октября Центр по борьбе с гибридными угрозами республики объявил, что Balticconnector мог быть пробит корабельным якорем. Финская полиция расследует роль китайского судна Newnew Polar Bear в повреждении газопровода.

Этот корабль, который ходит под флагом Гонконга, якобы находился в районе случившегося в день аварии. 21 октября сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что власти Латвии должны учесть возможности собственных Военно-морских сил, (ВМС) прежде чем угрожать России закрытием Балтийского моря.