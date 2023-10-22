В Госдуме оценили угрозу Латвии закрыть Балтийское море для судов из России
Депутат Нилов: Латвия способна закрыть Балтийское море для России лишь на бумаге
Москва, 22 октября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но «только на словах или на бумаге», заявил журналистам депутат Госдумы Олег Нилов.
Так он оценил предупреждение латвийского президента Эдгарса Ринкевичса о том, что указанные воды могут быть закрыты для всех судов из РФ, если расследование выявит причастность России к повреждению газопровода Balticconnector.
«Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге», — сказал Нилов в беседе с «РИА Новости».
По словам депутата, для «реализации этой бредовой идеи» Латвии потребуется ещё объявить войну России.
«Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», — добавил парламентарий.
Как сообщало ИА Регнум, 8 октября в подводной трубе газопровода Balticconnector, который проложен по Балтийскому морю из финского Инкоо в эстонский Палдиски, упало давление. 9 октября компания-оператор из Финляндии Gasgrid Finland, курирующая работу этого объекта, объявила, что трубопровод временно перекрыт из-за возможной утечки, а на восстановление его работы может понадобиться несколько месяцев.
После этого финские пограничники обнаружили в своих территориальных водах пробоину на трубе с местом утечки на Balticconnector. Власти Финляндии не исключили, что речь может идти о внешнем воздействии.
11 октября Центр по борьбе с гибридными угрозами республики объявил, что Balticconnector мог быть пробит корабельным якорем. Финская полиция расследует роль китайского судна Newnew Polar Bear в повреждении газопровода.
Этот корабль, который ходит под флагом Гонконга, якобы находился в районе случившегося в день аварии. 21 октября сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что власти Латвии должны учесть возможности собственных Военно-морских сил, (ВМС) прежде чем угрожать России закрытием Балтийского моря.