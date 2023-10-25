Москва, 25 октября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В адрес России не высказывалось никаких обвинений в повреждении трубопровода между Финляндией и Эстонией, звучали лишь русофобские рассуждения о том, «что будет», если в инциденте виновна Россия, заявил журналистам 25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на просьбу прокомментировать новые заявления представителей властей Финляндии о повреждении трубопровода.

«Никаких обвинений не звучало. Там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия. Да, это стандартные русофобские рефлексы, с которыми мы сталкивались неоднократно. Но в любом случае Россию никто не обвинял», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 октября представитель финской полиции Ристо Лохи заявил журналистам, что на месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией найден предмет, похожий на огромный якорь. При расследовании повреждения газопровода полиция концентрируется на версии, что к ЧП было причастно китайское судно, добавил он.

О повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector.

Ряд руководителей стран региона, входящих в НАТО, выступали с предположениями, что в повреждении трубопровода виновна Россия, и грозили «ответными» мерами. В частности, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если выяснится, что Россия виновна в повреждении Balticconnector, то Балтийское море следует закрыть для всех российских судов.