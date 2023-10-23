Москва, 23 октября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Закрытие Латвией доступа к Балтийскому морю для российских судов будет грубейшим нарушением международного права. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Vladimir Baranov/Global Look Press

По мнению дипломата, западные столицы должны понимать всю серьезность последствий такого шага, так как некоторые политики и натовские стратеги «мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО».

Замминистра Грушко также заявил, что, исходя из позиции Латвии, Балтийское море должно было быть закрыто Германией для американских кораблей после диверсий на «Северном потоке — 2».

Грушко посоветовал Западу направить ту энергию, с которой они расследуют повреждение газопровода Balticconnector, на выявление виновных в подрывах «Северных потоков».

Дипломат также считает, что Запад должен прекратить любую помощь Киеву, так как в прессе продолжает возникать версия о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках».

Как сообщало ИА Регнум, Балтийское море могут закрыть для всех российских судов, если выяснится, что Россия виновна в повреждении эстонско-финского газопровода Balticconnector, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов «только на словах или на бумаге».