Вашингтон, 25 октября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, так как скептически оценивает планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 25 октября сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«Нетаньяху несколько скептически относится к военным планам Израиля — и ему хочется дополнительного времени», — говорится в статье.

Отмечается, президент США Джо Байден при этом хочет выиграть время для Нетаньяху, у которого есть причины откладывать проведение операции.

По данным издания, Байден опасается, что быстрое нападение на Газу приведёт Израиль к длительной кровавой битве, из-за которой могут быть убиты десятки тысяч людей, но ХАМАС не будет уничтожен.

Как отметили источники, Нетаньяху готов дать больше времени на переговоры об освобождении заложников и на подготовку ЦАХАЛ к боевым действиям.

Как сообщало ИА Регнум, глава израильского Генштаба Герци Халеви 24 октября заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, ожидается решение на политическом уровне о форме её проведения и времени её начала.

Американский журнал Vice со ссылкой на израильских чиновников информировал, что ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей. В публикации издания отмечается, что возможная операция Израиля в секторе Газа займёт месяцы и потребует серьёзного военного присутствия.

Эксперты в газете The New York Times выразили мнение, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточенным боям со времён Второй мировой войны. Также издание предсказало, что операция в анклаве может занять несколько месяцев, если не годы и привести к распространению войны на Ливан и Иран и большим потерям среди гражданского населения.

Востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.