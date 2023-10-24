Вашингтон, 25 октября, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточенным боям со времён Второй мировой войны. Такое мнение выразили эксперты в газете The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль. Сектор Газа

«Это будет ужасно. Города — это дьявольская площадка, проведение операции намного сложнее», — сказал американский полковник Томас Арнольд.

Также издание предсказало, что операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы», привести к «распространению войны на Ливан и Иран», большим потерям среди гражданского населения.

Как сообщало ИА Регнум, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы.

В среднем на каждый квадратный километр в секторе Газа было сброшено 33 тонны взрывчатки.

Совет Безопасности ООН в ответе за последствия очередного обострения конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на заседании СБ ООН.

В результате авиаудара Армии Израиля по оживлённому рынку в лагере беженцев в центре Газы погибли несколько человек и ещё несколько десятков получили ранения.