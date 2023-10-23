Москва, 23 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Наземная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, равно как и отказ от неё, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 октября заявил востоковед Артём Кирпичёнок.

Israel Mod Spokesperson’S Office/Global Look Press

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция практически неизбежна, если ХАМАС не освободит всех заложников и не сложит оружие.

Как отметил Кирпичёнок, наземная операция изначально была под большим вопросом. Во-первых, из-за того, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники.

«И в случае наземной операции эти заложники погибнут. Поэтому их близкие оказывают давление на израильское руководство, чтобы те решили вопрос с заложниками мирным путём», — сказал эксперт.

Во-вторых, как пояснил Кирпичёнок, израильская армия продемонстрировала неготовность вести полномасштабные боевые действия. Она понесла большие потери в первый день конфликта: были разгромлены базы, которые являлись опорными пунктами для наступления на Газу.

«Там система устроена следующим образом: есть войска в постоянной готовности, а потом, когда начинается конфликт, призываются резервисты, которые получают на базах оружие, снаряжение и идут в наступление. И вот базы, с которых должно было начаться наступление на Газу, были захвачены ХАМАС, как и всё, что там было: планы, оружие, боеприпасы, техника были либо уничтожены, либо оказались в руках боевиков. И это серьёзно усложнило возможности для проведения наземной операции», — констатировал востоковед.

Кроме того, призыв выявил много проблем, которые есть в израильской армии, например нехватку снаряжения. Таким образом, большой вопрос, насколько успешно израильская армия будет вести боевые действия на территории Газы, особенно если учесть, что Газа — это не просто городская застройка. Там целая система подземных бункеров, тоннелей, которые создавались на протяжении 30 лет. Понятно, что израильтяне понесут там большие потери.

«Таким образом, для Тель-Авива штурм Газы — это очень непростое решение», — сказал Кирпичёнок.

С другой стороны, израильское общество хочет мести и требует решить проблему ХАМАС. Потому что, если Тель-Авив пойдёт на переговоры, то получится, что ХАМАС вышел из конфликта победителем. В такой ситуации власти Израиля маневрируют между двумя позициями и не могут принять окончательного решения.

Что касается ХАМАС, то там, как отметил Кирпичёнок, уже готовы обменять часть заложников на женщин-палестинок.

«Я напомню, что сейчас в израильских тюрьмах находятся до 10 тыс. «административно задержанных» палестинцев. Это означает, что против них не выдвинуто никаких конкретных обвинений», — заметил востоковед.

Но, с другой стороны, ХАМАС осознаёт, что, как только он вернёт заложников, у Израиля будут частично развязаны руки для более активных боевых действий. Поэтому, может быть, каких-то заложников ХАМАС согласится обменять, а более ценных продолжит удерживать.

По мнению Кирпичёнка, если Израиль откажется от проведения наземной операции, то для имиджа Израиля это обернётся самыми катастрофическими последствиями, потому что это будет означать, что он проиграл уже вторую войну (первой была Июльская война 2006 года, по итогам которой Израилю пришлось вывести свои войска с территории Южного Ливана). Получится, что ХАМАС нанёс ему ощутимый удар, а Израиль не смог ударить в ответ. Это, естественно, затормозит процесс улучшения отношений Израиля с другими арабскими странами. А значит, США придётся усилить их присутствие на Ближнем Востоке.

«Когда началась СВО, Вашингтон дал сигнал, что он концентрирует всё внимание на Восточной Европе, а на Ближнем Востоке на хозяйстве оставляет Израиль и Саудовскую Аравию, которые должны будут решать все вопросы, — рассказал востоковед. — Но Саудовская Аравия договорилась с Ираном (скорее всего, при посредничестве китайской дипломатии), а Израиль продемонстрировал, что не может решить проблемы в собственном доме. Поэтому США отправляют туда авианосную группировку, а также усиливают финансовое и дипломатическое присутствие».

Плюс у Израиля будет много других проблем. Например, не вполне понятно, останется ли он привлекателен для эмиграции, которая остаётся важным фактором израильской экономики.

«Я не знаю, много ли найдётся людей, которые захотят приезжать туда после подобных событий», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Конрикуса, целью израильских военных является лишение ХАМАС военного потенциала. Поэтому, если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались, то война была бы закончена, но они этого не сделают. А стало быть, Израилю придётся провести наземную операцию в Газе.

Тем временем ЦАХАЛ за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа.

Также власти Израиля заявили, что не станут передавать гуманитарную помощь в сектор Газа и будут препятствовать любым неконтролируемым поставкам помощи в Газу со стороны других стран.

Кроме того, в Израиле пообещали «стереть Иран с лица земли», если «Хезболла» в Ливане откроет фронт против израильтян.