Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, ожидается решение на политическом уровне о форме её проведения и времени её начала, заявил 24 октября глава израильского генштаба Герци Халеви, слова которого приводит The Times of Israel.

(сс) IDF Spokesperson’s Unit photographer

«ЦАХАЛ готов к наземному манёвру, и мы вместе с политическим эшелоном примем решение относительно формы и сроков следующего этапа», — сказал он.

Также Халеви отметил, что существуют тактические и стратегические соображения, которые задерживают наземное наступление, но они позволяют ЦАХАЛ лучше подготовиться.

«Мы используем каждую минуту, чтобы быть ещё более подготовленными», — подчеркнул глава израильского генштаба.

Ранее американский журнал Vice со ссылкой на израильских чиновников информировал, что ЦАХАЛ находится на пределе своих возможностей. В публикации издания отмечается, что возможная операция Израиля в секторе Газа займёт месяцы и потребует серьёзного военного присутствия.

Согласно материалам газеты The New York Times, авторы которого ссылаются на американских чиновников, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. При этом достоверная причина переноса операции неизвестна.

Востоковед Артём Кирпичёнок в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от такой операции, чреваты большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.