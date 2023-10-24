Вашингтон, 24 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится на пределе своих возможностей. Об этом написал американский журнал Vice со ссылкой на израильских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что возможная операция Израиля в секторе Газа займет месяцы и потребует серьёзного военного присутствия. При этом с учётом значительного уровня недовольства палестинцев на Западном берегу ЦАХАЛ находится на пределе.

«У нас сейчас полтора фронта, и это одна из причин, почему атака ХАМАС была такой успешной. Солдаты, которые должны были быть за пределами Газы, находились на Западном берегу, защищали поселения и преследовали детей, бросающих камни в Дженине», — приводит издание слова источника из ЦАХАЛ.

Подчёркивается, что сейчас стратегическая инициатива принадлежит ливанскому движению «Хезболла». При этом Израиль же вынужден реагировать на атаки из сектора Газа, ситуацию на Западном берегу и возможные действия «Хезболлы» и Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, согласно материалам газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. При этом достоверная причина переноса операции неизвестна.

Востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё,чревата большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.