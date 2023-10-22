Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 22 октября провел переговоры сразу с лидерами сразу нескольких европейских стран, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые посетят еврейское государство 23 и 24 октября в знак солидарности. Кроме того, у него состоялся разговор с главой испанского правительства Педро Санчесом.

В ходе переговоров с западными политиками Нетаньяху отметил израильская нация демонстрирует единство и решимость в вопросе уничтожения военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС. Он также заявил, что победа Израиля над этой группировкой является «победой всего мира».

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября в Тель-Авив прибыл президент США Джо Байден. Американский лидер встретился в ходе своего визита с военно-политическим руководством Израиля, включая Нетаньяху.

В ходе встречи с Байденом израильский премьер-министр призвал весь мир сплотиться в борьбе с ХАМАС и выразил благодарность Соединённым Штатам за безоговорочную поддержку еврейского государства. По итогам переговоров глава Белого дома заявил, что США «сегодня, завтра и всегда» не перестанут помогать Израилю.

22 октября Байден и Нетаньяху в ходе телефонной беседы обсудили развитие ситуации в секторе Газа. В Белом доме пообещали в ближайшее время обнародовать детали разговора.