Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки «сегодня, завтра и всегда» будут оставаться на стороне Израиля. Об этом 18 октября заявил американский президент Джо Байден по итогам встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

MIRIAM ALSTER/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«США поддерживают вас в защите этой свободы, стремлении к этой справедливости и поддержке этого мира сегодня, завтра и всегда, мы обещаем вам», — процитировала его слова газета The Times of Israel.

По словам Байдена, Вашингтон также продолжит работать с Тель-Авивом и другими партнёрами США в Ближневосточном регионе с целью предотвращения ущерба гражданскому населению.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября американский лидер прибыл с визитом в Израиль. У трапа самолёта его лично встретил израильский премьер-министр.

Позднее в этот же день Байден поддержал версию Израиля о виновнике удара по больнице в секторе Газа. Президент США заявил, что, по его мнению, этот удар по медучреждению нанесла «другая команда».

Больница в секторе Газа попала под ракетный удар вечером 17 октября, в связи с этим власти Палестины объявили трёхдневный траур. По данным телеканала Al Arabiya, число жертв и пострадавших в результате атаки превысило 800 человек и продолжает увеличиваться.

Палестинское движение ХАМАС обвинило в обстреле армию Израиля и указало на ответственность США за действия Тель-Авива. Израильская сторона, в свою очередь, возложила ответственность за произошедшее на палестинцев.