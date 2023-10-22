Вашингтон, 22 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху развитие ситуации в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov

«Сегодня днём президент Байден провёл телефонную беседу с Нетаньяху, в ходе которой обсуждались события в Израиле и секторе Газа. В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в субботу журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что Джо Байден поддерживает контакты с Израилем касательно сроков начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По данным агентства Reuters, американский лидер считает необходимым на некоторое время отложить проведение этой операции, чтобы иметь как возможности для освобождения максимального числа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

20 октября президент США в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля подтвердил право Тель-Авива на самооборону, однако при этом отметил необходимость соблюдения «законов войны», что включает в себя защиту гражданского населения сектора Газа.