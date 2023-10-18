Нетаньяху поблагодарил Байдена за безоговорочную поддержку Израиля
Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. На встрече с президентом США Джо Байденом 18 октября глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал весь мир сплотиться в борьбе с палестинским движением ХАМАС.
ТАСС/Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA
Президент США Байден и Премьер-министр Израиля Нетаньяху
Он поблагодарил Вашингтон за безоговорочную поддержку Израиля в развернувшемся палестино-израильском конфликте.
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