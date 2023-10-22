Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Десятки семей заложников, взятых палестинским движением ХАМАС в плен в сектор Газа, вечером 21 октября провели акцию в центре Тель-Авива с требованием к израильским властям предпринять действия по их освобождению.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

По данным «РИА Новости», семьи заложников ХАМАС вышли на акцию на площадь перед музеем изобразительных искусств в Тель-Авиве с портретами своих родственников.

На площади также установили стол, накрытый на 200 персон, которых ждут домой к шаббату. Это символизировало глубину скорби родственников о похищенных, о судьбе которых ничего не известно. Члены семей заложников также высказались в пользу того, что властям Израиля вначале стоит освободить этих людей из плена и только потом начинать решать военные и политические вопросы в секторе Газа.

Участники акции также спели гимн Израиля, множество жителей Тель-Авива зажгли в домах свет и свечи в знак солидарности с семьями похищенных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что на данный момент в плену у ХАМАС находятся 212 человек. Накануне ЦАХАЛ сообщала о 210 заложниках в секторе Газа.

Представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда 17 октября заявил, что в плену у движения находятся от 200 до 250 заложников. По его словам, не менее 22 пленных стали жертвами ударов израильской авиации. Как сообщала газета Jerusalem Post, порядка 30 детей находятся в группе заложников ХАМАС, взятых в плен во время нападения на южные районы Израиля.

Движение ХАМАС 21 октября сообщило о готовности отпустить по гуманитарным причинам двух заложниц. Днём ранее движение освободило по гуманитарным соображениям мать и дочь, которые являются американскими гражданками.

Пресс-секретарь посольства России в Тель-Авиве Марина Рязанова 19 октября сообщила о двух попавших в заложники к ХАМАС российских гражданах, также имеющих гражданство Израиля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября заявил, что Кремль пока не располагает точной информацией о россиянах среди заложников ХАМАС.