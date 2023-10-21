Москва, 21 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Латвийскому руководству прежде, чем угрожать России проблемами в Балтийском море, нужно учесть возможности собственных ВМС, сказал 21 октября «РИА Новости» сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Он прокомментировал заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, призвавшего перекрыть море для российских судов, если будет доказана якобы причастность России к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

«Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», — сказал сенатор.

Ринкевичс 20 октября заявил, что подозревает Россию в повреждении Balticconnector, но признал необходимостьзавершить расследование до принятия окончательных выводов. Он также призвал обсудить закрытие моря для всех российских судов и усилить патрулирование НАТО в акватории.

О повреждении Balticconnector, открытого в декабре 2019 года, сообщили 10 октября 2023 года. Финский премьер-министр Петтери Орпо отметил, что среди версий рассматривают аварию по естественным причинам. Глава Центра по борьбе с гибридными угрозами Финляндии Юкки Саволайнен предположила, что повреждение мог спровоцировать корабельный якорь. Подозрение пало на судно из Гонконга Newnew Polar Bear. При этом СМИ писали, что в районе газопровода было замечено и российской судно. Эстонские и латвийские политики выдвинули версии о причастности РФ к повреждению трубопровода.

Президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы о повреждении газопровода, назвал это «чушью собачей» и отметил, что такие нападки нужны для отвлечения внимания от подрыва Западом «Северных потоков». Президент также сообщил, что только недавно узнал о трубопроводе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября, комментируя заявление Ринкевичса, призвал Латвиюподумать о закрытии Балтийского моря для тех, кто участвовал в подрыве «Северных потоков». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день ответила на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, сказавшего, что повреждение газопровода Balticconnector было атакой на инфраструктуру НАТО. Российский дипломат задалась вопросом,можно ли считать атакой на инфраструктуру альянса теракт на «Северных потоках».

Сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ИА Регнум напомнил, чтоБалтийское море не является вотчиной НАТО, чтобы Латвия могла грозить России закрытием моря. Он отметил, что в Балтике есть и морские национальные границы, и нейтральные воды.