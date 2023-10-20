Москва, 20 октября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Балтийское море — не вотчина НАТО, и тем более у Латвии нет никаких полномочий принимать решения по его использованию Россией. Но в заявлении латвийского лидера просматриваются не только политические, но и экономические мотивы. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил, что Балтийское море могут закрыть для российских судов. Решение будет зависеть от результатов расследования повреждения газопровода Balticconnector. По его словам, если будут обнаружены следы причастности России к аварии, то начнёт обсуждаться вопрос о закрытии Балтийского моря для всех российских кораблей. Ринкевичс отметил, что в данный момент страны НАТО усилили патрулирование Балтики.

Политолог Оленченко обратил внимание на то, что Балтийское море является международным, и внутри него есть как водные границы разных государств, так и нейтральные воды. И не смотря на то, что выход к морю имеют по большей части страны, относящиеся к Североатлантическому альянсу, это не значит, что НАТО может распоряжаться Балтикой.

«Мы — Россия — по такому же праву можем объявить, что закрываем море для других стран. Балтийское море — не вотчина НАТО. И само понятие закрыть — это не в их компетенция. И НАТО не передавало полномочия Латвии говорить от своего имени по решениям вокруг Балтийского моря», — отметил Оленченко.

При этом он обратил внимание, что уже год в водах Балтийского моря присутствуют корабли французского флота, что должно вызывать вопросы у других стран. Париж никакого отношения к Балтике территориально не имеет. Кроме того, в риторике латвийского лидера просматривается американский стиль поведение, когда во всё пытаются обвинить Россию.

«И латвийский президент постоянно этим занимается, если посмотреть его выступления, когда он был ещё на других должностях. К тому же он выпускник военного университета Пентагона, и, наверное, другой точки зрения от него услышать нельзя. И его задача тиражировать американскую точку зрения», — указал политолог.

При этом, помимо политического вектора в поведении Латвии, по словам Оленченко, можно увидеть и экономический интерес. Эксперт напомнил, что газопровод Balticconnector — это трубопровод, который доставляет газ из Финляндии в Эстонию и обратно. Эстония же связана с Инчукалнским подземным газохранилищем, находящимся в Латвии. Это газохранилище было создано ещё во времена Советского Союза и предполагалось как резервуар для сбалансированного пользования газом тремя республиками — Литвой, Латвией и Эстонией. Как отметил политолог, сейчас, в связи с тем, что Финляндия отказалась от контактов с Россией, по Balticconnector она качала газ из Эстонии, которая в свою очередь получала его из Инчукалнского хранилища.

«И сейчас просматривается озабоченность Латвии. Эксплуатация газопровода может быть восстановлена только к апрелю 2024 года. И в таком случае останутся невостребованными запасы газа, которые хранятся в Инчукалнском газохранилище. И Латвия значит не получит за них денег. И в этом может быть причина, почему так озабочен проблемой с ЧП латвийский президент», — рассказал Оленченко.

По его оценке, экономическое положение Латвии сейчас не самое стабильное, а непроданный газ сократит доходную часть республики ещё в несколько раз. Также политолог допустил, что сама ситуация на Balticconnector может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке и попыткой таким образом отвлечь от него внимание.

«Ситуация на газопроводе случилась на второй день после начала острой фазы конфликта Израиля и Газы. Обстановка обостряется, а Запад занял произраильскую позицию и вероятно готовится также зайти в Газу. Тогда не исключено, что Balticconnector может использоваться американцами как одно из отвлекающих событий от Ближневосточного конфликта», — отметил политолог.

О повреждении Balticconnector стало известно 10 октября. Объявив об этом, финский премьер-министр Петтери Орпо назвал одной из версий аварии естественные причины. По мнению главы Центра по борьбе с гибридными угрозами Финляндии Юкки Саволайнена, причиной повреждения мог стать корабельный якорь.

В полиции Финляндии 17 октября заявили, что во время повреждения Balticconnector в районе инцидента находились несколько кораблей, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть».

На пресс-конференции по итогам саммита СНГ президент Владимир Путин назвал полной ерундой заявления о возможной причастности России к повреждению Balticconnector.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, назвавшего повреждение газопровода Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО. Захарова напомнила о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2» и призвала обратить внимание на эти инциденты.