Москва, 20 октября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о подрыве «Северного потока» и «Северного потока — 2», отвечая на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, назвавшего повреждение газопровода Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО.

Валерий Шарифулин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

В своём Telegram-канале Захарова 20 октября привела высказывание Цахкны, по словам которого, Balticconnector, связывающий Финляндию и Эстонию, повредили извне и такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО.

«А подрыв газопроводов «Северный поток» Эстонии тоже можно расценивать как атаку на инфраструктуру НАТО?» — написала Захарова.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо 10 октября заявил о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне. Глава республики Саули Ниинистё выдвинул версию о внешнем воздействии на газопровод. В свою очередь, Центр по борьбе с гибридными угрозами республики предположил, что газопровод получил повреждение корабельным якорем.

В Финляндии началось расследование, и 19 октября Центральная криминальная полиция сообщила о завершении осмотра места повреждения. За два дня до этого правоохранители Финляндии проинформировали о том, что в месте повреждения газопровода находились на момент ЧП несколько кораблей, в том числе атомный контейнеровоз «Севморпуть» ВМФ России.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявил, что Россия, весьма вероятно, окажется виновной в подрыве Balticconnector. В этом случае для российских судов закроют доступ в Балтийское море.

Президент России Владимир Путин по поводу обвинений в адрес России из-за повреждения Balticconnector сказал, что они абсурдны. Он подчеркнул, что такими обвинениями страны НАТО пытаются отвлечь внимание от совершённого странами Запада на «Северных потоках» 26 сентября прошлого годатеракта.

Путин добавил, что лично он не знал о существовании Balticconnector. Президент констатировал, что Запад не расследует теракт на «Северных потоках».