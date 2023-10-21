Хельсинки, 21 октября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Центральная криминальная полиция расследует возможную причастность судна из Гонконга Newnew Polar Bear к повреждению газопровода Balticconnector, проложенного по Балтийскому морю из финского Инкоо в эстонский Палдиски. Об этом сообщили в пресс-службе этого ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Утечка на подводном газопроводе Balticconnector

В заявлении правоохранительных органов говорится, что нахождение указанного корабля в водах Финского залива соответствует времени и месту повреждения трубы Balticconnector. В полиции также уточнили, что ситуацию с Newnew Polar Bear помогут расследовать власти КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Balticconnector оказался временно перекрыт из-за падения давления в трубах. 10 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о повреждении газопровода. Участок, на котором нашли пробоину, находится в финской экономической зоне.

Власти республики начали расследование по факту случившегося. Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что инцидент произошёл из-за внешнего воздействия. Руководитель Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнен не исключил, что газопровод мог подвергнуться разрушению из-за корабельного якоря.

Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоитNewnew Polar Bear, который в день аварии проходил возле Balticconnector. 19 октября Центральная криминальная полиция проинформировала о том, что завершила осмотр на месте повреждения газопровода.