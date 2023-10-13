Москва, 13 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией — это «чушь собачья». Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

Mikko Stig/IMAGO//ТАСС

«Чушь собачья», — ответил Путин на вопрос о якобы имеющемся «следе России» в этом инциденте.

Путин добавил, что подобные заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против газопроводов «Северный поток».

«Я даже не знал, что он существует, этот трубопровод. Насколько мне в «Газпроме» сказали, он не так защищён, как наши «Северные потоки», — отметил глава государства.

По его словам, там могло произойти всё что угодно: какая-нибудь технологическая ситуация или землетрясение, могли задеть крюком или якорем.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о повреждении газопровода Balticconnector. По его словам, газопровод получил повреждения, которые не могли возникнуть из-за естественных причин. Власти начали расследование, подозревая внешнее воздействие, добавил он.

По словам главы финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнена, Balticconnector мог быть повреждён корабельным якорем. Он отметил, что к этой ситуации могла привести череда событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперёд и якорь начинает дрейфовать.

Генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что не исключено, что европейцы попытаются объяснить аварию на газопроводе Balticconnector внешним воздействием, чтобы избежать неудобных вопросов или штрафных санкций.